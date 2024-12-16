Eğitime bütçenin 'aslan payını' ayırmakla övünen iktidar, öğretmenlerin maaşını ödeyemedi

Yayınlanma: 16.12.2024 - 18:05

Güncelleme: 16.12.2024 - 18:05

MEB'in ücretli öğretmenlerin her ayın 1 ila 5’i arasında yatması gereken ders ücretlerini “ödenek yokluğu” gerekçesiyle 10 günden fazla geçmesine karşın hala ödeyememesine ilişkin Eğitim-İş tarafından bir açıklama yapıldı. Söz konusu durumun "Eğitim sistemindeki çürümeyi ve adaletsizliği açıkça ortaya koyduğu" ifade edildi.

'NEDEN HALA ÖDEYEMEMEKTEDİR?'

Ücretli öğretmenlerin asgari ücretin bile altında ücretlerle çalıştırıldığının anımsatıldığı açıklamada, "Güvencesiz ve modern kölelik koşullarına mahkum edilen ücretli öğretmenlere reva görülen bu durum, sadece bir yönetim zafiyeti değil, aynı zamanda insan hakları ihlalidir.

Her fırsatta eğitime en büyük bütçeyi ayırdık diye övünen MEB, emeğini sömürdüğü 100 bine yakın ücretli öğretmenin maaşını hala neden ödeyememektedir?" denildi.

'İNSANLIĞA AYKIRI'

Ücretli öğretmenliğin, MEB’in kronik hale getirdiği bir sorun olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu uygulama bir eğitim politikası değil, insanlık ve meslek onuruna aykırı bir sistemdir.

Kadrolu atama yapmayarak öğretmen açığını “ücretli” öğretmenlerle kapatmak, eğitime yapılan en büyük ihanettir. Ücretli öğretmenler, sadece ayakta kalmaya çalışırken, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımız nasıl nitelikli eğitim alacaktır?" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada MEB’e şu sorular yöneltildi:

-“Eğitime büyük bütçe ayırdık” diye övünüyorsunuz. Peki bu bütçe nereye harcanmaktadır?

-Ödenek yok bahanesiyle ücretli öğretmenlere maaş ödenemiyor. Aynı bahaneyle MEB’in diğer harcamalarında da gecikme var mı, yoksa sadece öğretmenler mi mağdur ediliyor?

-Asgari ücretin altında maaşla çalıştırılan bu öğretmenlerin insanca yaşama hakkı ne zaman teslim edilecek?"

'GELECEĞİMİZE YAPILAN İHANET'

Açıklamada MEB’e çağrıda da bulunuldu. Ücretli öğretmenlik sistemine derhal son verilmesi ve öğretmen açığının kadrolu atamalarla kapatılması istendi. Son olarak, "Eğitim sisteminin temel taşı olan öğretmenlere yapılan bu haksızlıklar, sadece onların değil, Türkiye’nin geleceğine yapılan bir ihanettir" ifadeleri kullanıldı.