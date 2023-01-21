Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 02:00

Basın açıklamasını okuyan Eğitim-SEN İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mesut Mike, “Yoksul, emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere kız çocukları ve kırsal kesimde yaşayan çocuklar açısından eğitime erişim konusunda yaşanan sorunlar sürmektedir. Eğitimi dinselleştirme politikaları yoğunlaştı. 2022’de Türkiye’nin eğitim sistemi en temel bilimsel ilkelerden ve laik eğitim anlayışından hızla uzaklaşırken, okullarda dinselleşme hızla artarak kaygı verici boyuta ulaşmıştır” dedi.

Mike ayrıca mülakat sınavına dayalı uygulamaların, siyasal kadrolaşma önünü açtığını da belirtti.