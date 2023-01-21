'Eğitimi dinselleştirme politikaları yoğunlaştı'
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-SEN) yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte dün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasını okuyan Eğitim-SEN İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mesut Mike, “Yoksul, emekçi ailelerin çocukları başta olmak üzere kız çocukları ve kırsal kesimde yaşayan çocuklar açısından eğitime erişim konusunda yaşanan sorunlar sürmektedir. Eğitimi dinselleştirme politikaları yoğunlaştı. 2022’de Türkiye’nin eğitim sistemi en temel bilimsel ilkelerden ve laik eğitim anlayışından hızla uzaklaşırken, okullarda dinselleşme hızla artarak kaygı verici boyuta ulaşmıştır” dedi.
Mike ayrıca mülakat sınavına dayalı uygulamaların, siyasal kadrolaşma önünü açtığını da belirtti.
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