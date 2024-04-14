LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 00:22
LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
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LGS kapsamında 2 Haziran 2024'te uygulanacak Merkezî Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alındı. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

OTURUM BİLGİLERİ

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek.

SINAV SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.


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