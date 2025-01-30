2025 Avrupa Merkez Bankası faiz kararı: ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?

Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:02

Güncelleme: 30.01.2025 - 12:02

ABD'de başkanlık görevini devralan Trump'ın ardından beklenen tarifelerin uygulanmamasının ardından piyasa pozitif bir etkiyle öne çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından FED ve ECB'nin faiz kararları merak ediliyor. Peki, ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?

ECB (AVRUPA MERKEZ BANKASI) FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını 30 Ocak 2025'te saat 16.15'te açıklayacak.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, ECB'nin faizi 2025 sonunda yüzde 1,5 seviyesine kadar indirebileceğini öngörüyor. Deutsche Bank analistleri, faiz indirimlerinin 50 baz puan şeklinde yapılmasının risk oluşturabileceğini ve bu nedenle ECB'nin 25 baz puanlık indirimlerle 2025 sonunda yüzde 1,5 seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Piyasalarda, ECB'nin 2025 boyunca 100 baz puan faiz indirimine gitmesi beklentisi bulunuyor.