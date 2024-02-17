EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuya 2 bin 392 engelli atamasının yapılacağı tarihi ilan etti. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak?
Göz Atın
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamuya 2 bin 392 yeni engelli atamasının sonuçları 19 Şubat Pazartesi günü belli olacak. Atamaların pazartesi günü yapılacağını söyleyen Bakan Göktaş, "Böylelikle kamudaki engelli memur sayımızı 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız." dedi.
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