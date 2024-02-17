EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuya 2 bin 392 engelli atamasının yapılacağı tarihi ilan etti. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:04
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak?

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EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamuya 2 bin 392 yeni engelli atamasının sonuçları 19 Şubat Pazartesi günü belli olacak. Atamaların pazartesi günü yapılacağını söyleyen Bakan Göktaş, "Böylelikle kamudaki engelli memur sayımızı 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız." dedi.


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