Yayınlanma: 17.02.2024 - 15:04

Güncelleme: 17.02.2024 - 15:04

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya engelli memur ataması ne zaman yapılacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamuya 2 bin 392 yeni engelli atamasının sonuçları 19 Şubat Pazartesi günü belli olacak. Atamaların pazartesi günü yapılacağını söyleyen Bakan Göktaş, "Böylelikle kamudaki engelli memur sayımızı 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız." dedi.