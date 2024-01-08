Son dakika... KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Son dakika haberi... ÖSYM tarafından 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 20-27 Aralık 2023'te alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ve Gülen sahiden kavgalı mı?
- ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- Elton John'dan Jackson hakkında sert itiraflar
- Bira fiyatlarına dev zam!
- 'Hilafet sancağı' taşıdılar!
- Hulki Cevizoğlu'ndan 'fotoğraf' açıklaması!
- İstanbul'a kar geliyor!
- İşte Kurum'un görev boyunca imza attığı skandallar!
- Eski İYİ Partili isimden İmamoğlu'na destek!