Son dakika... KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Son dakika haberi... ÖSYM tarafından 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 15:12
Son dakika... KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 20-27 Aralık 2023'te alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.


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