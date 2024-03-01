EKYS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS 2024 sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı2024-MEB-EKYS sonuç tarihi ÖSYM tarafından paylaşıldı. Peki, EKYS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS 2024 sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 14:23
EKYS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS 2024 sonuçları nereden öğrenilir?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2024-MEB-EKYS) 18 Şubat 2024 tarihinde tamamlandı. Peki, EKYS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? EKYS 2024 sonuçları nereden öğrenilir?

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimiyle EKYS sonuç tarihi paylaşıldı. Bu yıl için belirlenen takvime göre, 2024 EKYS sonuçları 8 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. 

EKYS 2024 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


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