Yayınlanma: 01.03.2025 - 19:16

Güncelleme: 01.03.2025 - 19:16

Deha dizisinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Deha’nin başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak paylaşıyor. Deha dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman? Deha dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Deha dizisinin 22. bölümü 2 Mart Pazar saat 20.00'de SHOW'da yayımlanacak.

DEHA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Devran, İskender’den yediği büyük kazıktan sonra artık daha acımasızdır. Üstelik İmre’ye olan güveni de sarsılır. İmre, Devran için savaşırken kendini büyük bir ikilemin içinde bulur. Bu ikilemin içinde Devran’a kendini inandırmayı başarır. Cesur ve İskender ortaklarından birini aradan çıkarmak istedikleri sırada Devran’ı farkında olmadan kullanırlar. Devran bu sırada çok büyük bir kayıp yaşar ve bunun İmre yüzünden olduğunu anladığında artık her şey için çok geçtir. Devran artık İskender’in sonu olmaya karar verdiğinde aklındaki hamleyi ondan önce hiç beklemediği biri gerçekleştirir.DEHA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Alanında bir deha olan Devran'ın (Aras Bulut İynemli) yıllar sonra babasıyla (Uğur Polat) olan hesaplaşmasını konu almaktadır. Devran'ın hayatın kendisini sürüklediği olaylar nedeniyle zaman içinde yaşam tarzı değişecektir.

DEHA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aras Bulut İynemli - Devran Karan

Uğur Polat - İskender Karan

Taner Ölmez - Cesur Karan

Onur Saylak - Ali Haydar (Sofi)

Melis Sezen - İmre Karan

Ahsen Eroğlu - Esme Ersöz