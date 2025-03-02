Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Mart 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 2 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:01

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Mart'ta meydana gelen depremler...

2 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:07:58   -.-  1.6  -.-   DOGRUCA-BANDIRMA (BALIKESIR)                   

08:01:28   -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                     

07:49:34  -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                     

07:48:13  -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                     

07:44:39   -.-  2.0  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  

07:22:59   -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                     

07:17:40   -.-  2.3  -.-   HEKIMHAN (MALATYA)                             

07:05:03 -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                     

06:52:28   -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                     

06:33:06  -.-  1.6  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                         

06:21:09  -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                     

06:04:39   -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                     

06:00:14   -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                     

05:49:32   -.-  1.9  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                         

05:41:32 -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                     

05:29:54   -.-  2.4  -.-   KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)                     

05:18:54  -.-  1.5  -.-   KORU-CINARCIK (YALOVA)                         


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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