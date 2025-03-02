Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Mart 2025 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 2 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Mart'ta meydana gelen depremler...
2 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
08:07:58 -.- 1.6 -.- DOGRUCA-BANDIRMA (BALIKESIR)
08:01:28 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
07:49:34 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
07:48:13 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
07:44:39 -.- 2.0 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
07:22:59 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
07:17:40 -.- 2.3 -.- HEKIMHAN (MALATYA)
07:05:03 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
06:52:28 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
06:33:06 -.- 1.6 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)
06:21:09 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
06:04:39 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
06:00:14 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
05:49:32 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
05:41:32 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
05:29:54 -.- 2.4 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
05:18:54 -.- 1.5 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)
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