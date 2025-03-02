Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Mart 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:01

Güncelleme: 02.03.2025 - 09:01

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Mart'ta meydana gelen depremler...

2 MART'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:07:58 -.- 1.6 -.- DOGRUCA-BANDIRMA (BALIKESIR)

08:01:28 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

07:49:34 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

07:48:13 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

07:44:39 -.- 2.0 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

07:22:59 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

07:17:40 -.- 2.3 -.- HEKIMHAN (MALATYA)

07:05:03 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

06:52:28 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

06:33:06 -.- 1.6 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)

06:21:09 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

06:04:39 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

06:00:14 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

05:49:32 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

05:41:32 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

05:29:54 -.- 2.4 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)

05:18:54 -.- 1.5 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA)