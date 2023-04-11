İstismarcı beden eğitimi öğretmenine 27 yıl hapis cezası

Yayınlanma: 11.04.2023 - 16:10

Güncelleme: 11.04.2023 - 16:11

Ankara'da öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen beden eğitimi öğretmeni 27 yıl 2 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık E.H. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

PİŞKİN SAVUNMA

Duruşmada tanık olarak dinlenen 4 öğrenci, öğretmenlerinin kız arkadaşlarına yaptıkları eylemleri duyduklarını ancak görgüye dayalı bilgilerinin olmadığını anlattılar.

Tanık beyanına karşı söz alan sanık E.H, "Okulda kız erkek öğrenci ayırmadan hepsine arkadaş gibi davrandım. Kimseye art niyetli davranmadım. Sadece bir kapris sonucu buradayım, bir art niyetim yok. Beratımı talep ediyorum" dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da sanığın öğrencilerine karşı zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediğinin tanık ve müşteki beyanlarında sabit olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme sanık E.H'yi "zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 27 yıl 2 ay 5 gün hapis cezasına çarptırarak, tutukluk halinin devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Keçiören ilçesinde bir okulda beden eğitimi öğretmeni olan E.H hakkında, 15 yaşındaki öğrencilerinin ailelerinin şikayeti üzerine 7 Ocak 2022'de soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan E.H, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle 10 Ocak'ta Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmayı yürütün Cumhuriyet savcısı, Çocuk İzleme Merkezinde psikolog gözetiminde çocukların ifadelerini almış, suçun zincirleme şekilde farklı mağdurlara karşı işlenmesini göz önünde bulundurarak, sanık hakkında "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan ceza istemiyle dava açmıştı.

Savcı sanığın bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan bir eğitici olması nedeniyle, verilecek cezada artırım maddelerinin uygulanmasını istemişti.