Yayınlanma: 17.08.2023 - 10:17

Güncelleme: 17.08.2023 - 10:17

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek tutarı açıklanmasının ardından yurttaşlar, engellilere bireysel eğitim desteğinin ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Engellilere eğitim desteği ne kadar oldu? Engellilere eğitim desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2023 ENGELLİLERE BİREYSEL EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?

Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç, bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 liradan 3 bin 147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya yükseltildi.

ENGELLİLERE BİREYSEL EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Özel eğitim hizmetlerinden yararlanmak için ikamet edilen ilçede bulunan MEB’e bağlı Rehberlik Araştırma Merkezine (RAM) başvuruda bulunulması ve bireyin eğitsel tanılamasının yapılması gerekmektedir.

Bireylerin eğitsel değerlendirmesi ve tanılamasıyla ilgili ilk başvuru; okul yönetimi, veli ya da zihinsel engeli olmayan 18 yaşından büyük bireyin kendisi tarafından; resmî kurumlarda bakım ve barınma hizmetinden yararlanan bireyler için kurumun resmî yazı ile görevlendireceği personel tarafından RAM’a yapılır.

Bireylerin eğitsel değerlendirmesi ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler RAM’larda oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yapılır.