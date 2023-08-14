Yayınlanma: 14.08.2023 - 11:22

Güncelleme: 14.08.2023 - 11:22

Memur ve memeur emeklisin gözü bu haftaki toplantıda. Memurların önümüzdeki iki yıl alacağı zam oranı bu toplantıda belli olacak. Zam pazarlığında çıkacak sonucu yurttaşlar merak etti. Peki, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? 2024-2025 Memura zam teklifi ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte ayrıntılar...

MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Hükümetin zam teklifi ile 3’er aylık periyotlarla maaş artışı talebine yaklaşımının, 14 Ağustos Pazartesi günü (bugün) netleşmesi bekleniyor. Müzakere sürecinde Memur-Sen, piyasadaki gerçek fiyat artışlarına dikkat çekerek, resmi enflasyon hedeflemesi yerine piyasaya göre bir zam teklifi yapılması beklentisini dile getirecek.

MEMURA ZAM TEKLİFİ NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşının, bekar çalışanların da kayıp yaşamayacağı şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunacak olan Memur-Sen, maaşlarda 22 bin lira yerine 30 bin liralık bir taban ücret talebinde bulunacak. Ay sonuna kadar devam etmesi beklenen toplu sözleşme sürecinde, hakem heyetinin son sözü söyleme ihtimali öne çıkıyor.

MEMUR-SEN NE KADAR ZAM İSTİYOR?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3’er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. Konfederasyon, 2025 içinse 6’şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.