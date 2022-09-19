Erdoğan 'bizim yurtlar gerçekten çok lüks' demişti... Gerçek bambaşka çıktı!

19 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Uzun yıllar emek verip iyi bir üniversiteye girmek için çabalayan öğrenciler, yerleştikten sonra kendilerini bekleyen barınma sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Ekonomik krizin derinleşmesiyle, öğrenci evi hayali bile kuramayan öğrenciler, devlet yurtlarından da kontenjan bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bir konuşmasında, “Yurt kapasitemiz 800 binin üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek kapasitesi” dedi.

Ancak bakan, yurtlardaki bu kapasite artışının nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi vermedi. Sosyal medyadan paylaşım yapan öğrenciler, yurtlardaki kapasite artışının mevcut odalara yatak eklenerek yapıldığını söylüyor. Bunun yanında KYK yurtlarında kendilerine yer bulamayan öğrenciler ise özel yurtlara mahkum edilerek yıllık 100 bin liraya kadar ulaşan ücretleri gözden çıkarmak durumunda kalıyor. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Özbekistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan burada “Bizim yurtlar gerçekten çok lüks. Ben yurtları dolaşıyorum, bakıyorum. Yemekler hakeza öyle. Ücretler çok çok düşük. Biz ranzalarda kaldık. Şimdi üç yatak, karyola, çalışma odası, gardırobu, her şeyi içinde” dedi.

Ancak Erdoğan’ın bu sözlerine karşın, koğuş gibi yurt odaları fotoğraflandı. Cumhuriyet, son zamanlarda yaşanan ve öne çıkan yurt sorunlarını derledi.

(İstanbul Kadırga Erkek Öğrenci Yurdu)

KAPASİTE ARTIRIMI

YKS’de barajın kalkmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci üniversiteye yerleşti ve barınma sorunu derinleşti. İktidar ise var olan KYK yurtlarının kapasitesini artırmakla yetindi. Birçok yurtta geçen yıl tek kişilik olan odalar iki kişiliğe, üç kişilik odalar altı kişiliğe, altı kişilik olanlar ise sekiz kişilik odalar haline getirildi.

Sosyal medyadan seslerini duyurmak isteyen öğrenciler, yurtlarının yeni görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde mevcut bazaların ranzaya çevrildiği, çalışma masalarının ise kaldırıldığı görüldü. Tepkisini dile getiren öğrenciler, “Üç kişilik odada altı kişi nasıl barınabiliriz? Kapasite artırmak yerine yeni binalar yapılmalı. KYK yurt ödemesine zam yaparak konforun azaldığı tek ülke biz olabiliriz” dedi.

(İzmir İnciraltı Erkek Öğrenci Yurdu)

HİJYEN EN BÜYÜK SORUN

Özellikle KYK yurdunda kalan öğrenciler, hijyen koşullarının yetersizliğinden şikâyetçi. Bu yurtlarda kalan öğrenciler, tuvaletlerin ve odaların yeterince temizlenmediğini belirtiyor. Öte yandan yurtta öğrencilere verilen yemekler de çoğunlukla hazır ve donmuş gıdalardan oluştuğu için sağlık sorunları yaşanıyor. Cumhuriyet’in ulaştığı öğrenciler, “Hepimiz her gün mide ağrısı yaşıyoruz. Dışarıda yemek çok pahalı olduğu için dışarıdan yemek yiyemiyoruz. Yurtta çıkan çoğunluğu sağlıksız yemekleri tüketmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

(Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu)

‘İKTİDAR SAYILARLA GÖZ BOYUYOR’

Söz konusu sorunları Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-Sen Yükseköğretim ve Eğitim Genel Sekreteri Sinan Muşlu, “Gençlerin temel derdi öğrenimlerini sürdürmek değil yüksek fiyatlar karşısında hayatlarını sürdürmek oldu. Böyle bir ortamda barınma sorununa yanıt üretmesi gereken siyasi iktidar, rakamlarla göz boyama telaşına düştü. Yurtlarda altı ya da sekiz kişiyi bir odaya doluşturarak verilen hizmet kabul edilebilir bir hizmet değildir. Bakanlığın siyasi hesaplarla yurtlarda yürüttüğü etkinliklere ayrılan bütçeler yurt yapımına ayrılsa, öğrenciler yurtlarda hijyenik, konforlu, demokratik ve özgür koşullarda barınabilse sorunların çözümünde büyük bir adım atılmış olacak. Ancak siyasi iktidar, devlet yurtlarını cemaat yurtlarına dönüştürmekten vazgeçmiyor. Sadece barınma değil temel hak ve özgürlükleri de yok sayıyor” diye konuştu.