752 kız öğrencinin kaldığı KYK yurdu haber verilmeden erkek öğrenci yurduna çevrildi

16 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) İstanbul Kâğıthane’de bulunan ve bölgedeki tek kız öğrenci yurdu olan KYK Sadabad Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilere haber verilmeden erkek öğrenci yurduna dönüştürüldü.

752 öğrencinin kaldığı yurtta, söz konusu dönüşümün ardından yurtta kalan öğrenciler, Zeytinburnu Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’na nakledildi.

Nakil işlemleri hakkında bilgilendirilmeyen öğrenciler, değişimi e-devlet sistemi üzerinden tesadüfen gördü. İlk önce naklin sistem hatası olduğunu düşünen öğrenciler, yurt yetkililerini arayıp bilgi aldıklarında oda numaralarının dahi belirlendiğini öğrendi.

"E-DEVLET’TEN ÖĞRENDİK"

Yurtlarının kendilerinden habersiz değiştirilmesinin ardından öğrenciler mağdur oldu. Cumhuriyet’e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci, “Yurdumuz bir gece ansızın erkek yurdu oldu. Durumdan tamamen habersizdik ve bunu tesadüfen e-devlet’te kontrol edince kendimiz öğrendik. Okullarımıza yakın olan, memnun kaldığımız yurttan aniden çıkarılmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Hiçbir sıkıntımızın olmadığı ve düzenimizin olduğu Sadabad yurduna geri nakledilmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde okuyan ve yeni yurdun okuluna uzak kaldığını söyleyen başka bir öğrenci de “Stajlarımızı şu anki konumumuza göre ayarlamıştık. Sarıyer, Kâğıthane Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu bölgesindeki tek kız KYK yurduydu. Bölgede başka erkek KYK yurtları ve ancak buna rağmen bizim yurdumuz erkek yurduna çevrildi. Bizi atadıkları yurt çok uzakta” ifadelerini kullandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı arayan ve bilgi almak isteyen bir öğrenci de “Biz kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Zaman zaman böyle değişiklikler olabiliyor. Çok istiyorsanız dönem başladığında naklinizi talep edebilirsiniz” yanıtını aldı.

"CİNSİYETÇİ POLİTİKA"

Eğitim-Sen Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, söz konusu değişimi şu sözlerle değerlendirdi: “Ülkede yaşanan ekonomik kriz koşulları ortada iken ve özellikle üniversite öğrencilerinin yurt bulma sorunları yaşanırken yapılması gereken kız öğrenci yurdunun erkek öğrenci yurduna dönüştürülmesi değil, yeni yurtların açılmasıdır. Özellikle kız öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin her geçen gün derinleştiği Türkiye’de okullarına uzak yurtlara yönlendirilmeleri, eğitime erişimlerinin zorlaştırılması cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren politikaların bir sonucudur.”