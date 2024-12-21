Erdoğan yeni rektör atadı, MHP'li vekil eski rektöre 'yaptığınız kötülük hiç unutulmayacak!' dedi

Yayınlanma: 21.12.2024 - 13:13

Güncelleme: 21.12.2024 - 13:13

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Gaziantep Üniversitesi’nin yeni rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan oldu. Atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Doğan'ın atamasının ardından Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'dan mevcut rektör Prof. Dr. Arif Özaydın'a yönelik ağır sözler geldi.

Atay, Resmi Gazete'deki kararı sosyal medya hesabından paylaşıp "Cumhurbaşkanligi Kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof Dr Mesut Sait Doğan hocamıza, memleketimizin evladına yeni göreviniz hayırlı olsun diyorum. Başta Cumhurbaşkanımız ve YÖK Başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" derken Özaydın için şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemize 4 kayip yıl yaşatan sağır efendi ve ekibine bir şehir evladı olarak hakkımı helal etmiyorum. Bu şahsın ekibinde azıcık onur varsa bulundukları görevden istifa eder ve yeni gelen ekibe kolaylık sağlar. Şehir ve üniversite sizin yaptığınız kötülüğü hiçbir zaman unutmayacak! Yolunuz açık olmasın! Sizi Allah'a havale ediyoruz. Teneke ve ekibi."

Prof. Dr. Özaydın, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü görevinde 24 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan kararla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmıştı.

İşte Atay'ın o paylaşımı: