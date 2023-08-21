Yayınlanma: 21.08.2023 - 10:59

Güncelleme: 21.08.2023 - 10:59

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), her ikisi de sözleşmeli öğretmen olan eşlerin aile birliğine bağlı iller arası yer değiştirme başvurularının 21 Ağustos'ta başlayacağı duyurmuştu. Peki, Eş durumu tayini başvuruları ne zaman yapılacak? 2023 Eş durumu tayini başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

EŞ DURUMU TAYİNİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2023 yılı yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru ekranı MEBBİS üzerinden erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığından gelen açıklama ile başvurular 7-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

EŞ DURUMU TAYİNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır. Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır. İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercih önceliklerini dikkate alarak atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, başvuru formuna yazacaklardır. Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 6. Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncellemekle sorumludur.

EŞ DURUMU TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen eş durumu tayin atamaları 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri ise 24 Ağustos itibariyle yapılacak. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Sonuçlar, http://personel.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak.