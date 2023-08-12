İktidar için fen ve sosyal bilimler okulları öncelikli olmadı... MEB'in tercihi yine 'din'

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:00

MEB, 2023’ün ilk 6 ayındaki harcamaların ve ikinci 6 aya ilişkin mali öngörülerin yer aldığı “Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu yayımladı. Raporda, eğitime yönelik harcama kalemleri, iktidarın eğitime bakışını da gözler önüne serdi. Bakanlığın 2023’ün ilk yarısındaki toplam harcaması 245 milyar 654 milyon 113 bin 395 lira oldu. 2022’nin aynı dönemindeki harcama 112 milyar 42 milyon 868 bin 790’dı. Böylece harcama yüzde 119,25 artmış oldu. İlk 6 aydaki harcamanın 168 milyar lirasını ise personel giderleri oluşturdu.

FEN-SOSYAL DEĞİL, DİN!

Raporda, bakanlık birimlerinin harcamalarına da kalem kalem yer verildi. Eski Bakan Mahmut Özer döneminde övünülen mesleki eğitim ile iktidarın ağırlık verdiği din eğitimi, en fazla harcama yapılan alanlar arasında yer aldı. Buna göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, 2023’ün ilk 6 ayında 55 milyon 363 bin 324 lira, mesleki ve teknik eğitim okulları ise 27 milyar 646 milyon 414 bin 801 lira harcadı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün harcaması 206 milyon 104 bin 125 lira olurken, “din öğretimi okulları”nın harcaması ise 17 milyar 489 milyon 389 bin 662 lira olarak kayıtlara geçti. Böylece mesleki eğitim harcaması, yalnızca 2 birimi geride bıraktı ve en çok harcama yapılan 3. birim oldu. Din eğitimi harcaması ise 5. sırada yer aldı. Birimler arasında en fazla harcama 113.3 milyar lira ile okulöncesi ve ilköğretim okulları için yapıldı. Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerini kapsayan genel ortaöğretim okulları için harcanan tutar ise 25,4 milyar lira oldu.

Dini ve mesleki eğitim alanı yapılan harcama ise MEB’in toplam harcamasının yüzde 19’una denk geldi.