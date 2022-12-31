'Adil davranmıyorsunuz' dediği için 'Kod 29' ile kovulmuştu: O öğretmen hukuk mücadelesini kazandı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 10:20

Muratpaşa ilçesindeki bir özel okulda Türkçe öğretmenliği yapan Fatih Tuncay, 2018 yılında okulun genel müdürü tarafından odasına çağrıldı. Odada aralarında geçen konuşmada Tuncay, "Öğretmenlere ve öğrencilere adil davranmıyorsunuz" dedi.

Bunun üzerine başlayan süreçte, iddiaya göre Tuncay'ın sürekli yanında bulunup ihtiyaçlarını karşıladığı bedensel engelli oğlu Kubilay Tuncay'ın eğitim bursu kesildi.

'KOD 29' İLE KOVULDU

Ardından Tuncay'a ders verilmedi. Oğlunu başka bir okula kaydettiren Fatih Tuncay'ın sözleşmesi de 'Kod 29' olarak bilinen 'İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenle feshi' maddesi gereğince noter aracılığıyla yapılan tebliğle iptal edildi.

Sözleşmesinin iptal sebebi nedeniyle tazminat alamayan, işsizlik maaşına da başvuramayan Tuncay, zor zamanlar yaşadı. Haklarının iade edilmesi için dava açan Tuncay, 1,5 yıl boyunca iş de bulamadı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

4 yıldır devam eden dava, kasım ayında sonuçlandı. Antalya 6’ncı İş Mahkemesi, Tuncay'ın haksız yere işten çıkarıldığına karar verdi. Mahkeme, özel okulun Fatih Tuncay'ın sözleşmesinin iptal edildiği tarihten sonraki 9,5 aylık maaşının ve kıdem tazminatının ödenmesine hükmetti.

Kendisine mobbing yapıldığını söyleyen Fatih Tuncay, “4 yıl önce çalıştığım okulun genel müdürü tarafından davet edildim. Dostane bir sohbet esnasında kendisine 'Siz öğretmenlere ve velilere adil davranmıyorsunuz' dedim. Bunun üzerine ayağa kalktı, 'Seninle artık aynı yolda yürüyemeyiz. Muhasebeden aranacaksın' dedi. Bununla birlikte her şey başladı aslında. İlk olarak kitaplarımın satışını yasakladılar. En hassas noktam olan oğlumla sınandım. Engelli bir çocuk ve tek başına işlerini göremiyor. Onun eğitim bursu kesildi. Babasına muhtaç bir çocuğu o okulda okutmayacağım ve istifa etmem gerektiği söylendi. Sözleşmem vardı ve ben istifa etmedim" dedi.

18 yıllık öğretmen olduğunu belirten Fatih Tuncay, “Bana hiç ders vermemeye başladılar. Bütün öğretmen gruplarından beni çıkarttılar. 4 yıldır süren davayı, geçen hafta kazandım. İki taraf birbirinden davacı oldu. Onlar beni noter aracılığıyla istifaya zorladılar. Hem de bir özel okul öğretmeninin iş bulamayacağı eylül ayında. İş bulamayayım diye noter aracılığıyla yüz kızartıcı bir suç işlemişim gibi ‘Kod 29’ ile işten çıkartıldım. Ben 'Adil değilsiniz' diyerek genel müdüre hakaret etmişim. Hukuk gereğini yaptı ve bana tüm haklarımı vermiş oldu" diye konuştu.

"OĞLUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Oğlunu başka bir okula almak zorunda kaldığını söyleyen Tuncay, “Oğlumun psikolojisi bozuldu, çok zor şeyler yaşadı. Orada çalışmaya devam edip, başka bir okula götürmek benim için çok zordu. İşsiz kaldım ve çocuğumu okutmak zorundaydım. Birçok yardımla bunu başardım. Kod 29 ile işten çıkarıldığım için işsizlik maaşı dahi alamadım. Kod 29 denen madde gerçekten çok tehlikeli ve bazen işverenlerin elinde bir silah olarak kullanılıyor. Ben davamı kazandım ama herkes ispat edemeyebilir. Yetkililerin, bu konuyla ilgili bir çalışma yapmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.