Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı yapılacak? Öğretmen seminerleri yüz yüze mi yapılacak?
Öğretmen seminerlerinin bu yıl online mı yüz yüze mi olacağı merak ediliyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala merak edilen seminerlerle ilgili gözler MEB’in yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı yapılacak? Öğretmen seminerleri yüz yüze mi yapılacak?
Yeni eğitim öğretim yılı öncesi eylül ayı öğretmen seminerlerinin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak ediliyor. Peki, Eylül ayı öğretmen seminerleri online mı yapılacak? Öğretmen seminerleri yüz yüze mi yapılacak?
EYLÜL AYI ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler öğretmen seminerlerine çevrildi. İddiaya göre öğretmen seminerleri eylül ayında online olarak yapılacak. Millî Eğitim Bakanlığı’nın uzun yıllardır uyguladığı yüz yüze öğretmen seminerleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamuda aldığı tasarruf tedbirleri kapsamında askıya alındı.
Önceden fiziksel olarak gerçekleştirilen seminerler, artık Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu karar, maliyetleri minimize etmek ve eğitim sürecini dijitalleştirmek amacıyla alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir uygulanan yüz yüze seminer modelini sona erdirerek, eğitim alanında dijital bir dönüşüm başlatıyor. Artık öğretmenler, seminerlere katılmak için fiziksel olarak bir araya gelmek zorunda kalmayacaklar. Bunun yerine, çevrimiçi seminerler sayesinde öğretmenler, internet bağlantısı olan her yerden eğitim alabilecekler. Konuyla ilgili henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi duyuru yapılmadı.
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