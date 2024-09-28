KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaoğretim sonuçları nasıl öğrenilir?
Lise mezunu vatandaşlara yönelik, iki yılda bir ÖSYM tarafından tarafından organize edilen KPSS Ortaöğretim sınavının 2024 etabı sona erdi. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaoğretim sonuçları nasıl öğrenilir?
2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. KPSS ortaöğretim oturumu geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaoğretim sonuçları nasıl öğrenilir?
LİSE KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye geneli ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da toplam 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salonun kullanıldığı sınava 1 milyon 864 bin 867 aday başvuru yaptı. Sınav sonuçları, 4 Ekim'de açıklanacak.
CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'nın (2024-KPSS Ortaöğretim) temel soru kitapçığıyla cevap anahtarı adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 25 Eylül'de saat 23.59'da sona erdi.
Öte yandan, 2024-KPSS Ortaöğretim temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
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