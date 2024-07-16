YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Yayınlanma: 16.07.2024 - 09:55

Güncelleme: 16.07.2024 - 09:55

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 YKS sonuçları belirtilen tarihten bir gün önce 16 Temmuz'da açıklandı. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı sınavın sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açıldı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, 2024 YKS tercihlerinin 23 Temmuz'a kadar başlaması bekleniyor.

YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.