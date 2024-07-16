YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
YKS sınav sonuçları açıklandı, gözler tercih sürecine çevrildi. Binlerce öğrenci aldıkları puan ve sıralamaları doğrultusunda YKS tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 YKS sonuçları belirtilen tarihten bir gün önce 16 Temmuz'da açıklandı. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı sınavın sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açıldı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM'nin tercih takvimi ise henüz belli olmadı. Geçen sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, 2024 YKS tercihlerinin 23 Temmuz'a kadar başlaması bekleniyor.
YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den emekli maaşı açıklaması
- Suriye lideri Esad'tan flaş açıklamalar!
- Bahçeli'den 'operasyon' talimatı!
- 100 bin lira maaş!
- 'Son darbeci yargıya hesap verene kadar...'
- 'Bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir'
- 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı
- AKP'li isimden 'Büyükekşi' iddiaları!
- Galatasaray'dan tatsız prova
- Fenerbahçe 3 transferine kavuşuyor!