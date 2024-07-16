YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları nereden öğrenilir?

Milyonlarca öğrenci YKS sonuçları için heyecanlı bekleyişine devam ediyor. . Adaylar, YKS sonuç ekranında aldıkları puanları ve sıralamalarını görmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme giriş yapabilecekler. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 09:51
YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları nereden öğrenilir?
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Milyonlarca kişinin katılım sağladığı YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar, YKS sonuçlarını öğrendikten sonra tercih işlemleri için araştırmalara başlayacak. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları nereden öğrenilir?

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM yaptığı açıklamada YKS 2024'ün sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, YKS sonuç ekranında aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını görmek için ÖSYM AİS ekranına giriş yapacaklar. Sonuçlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9917


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