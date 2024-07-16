Yayınlanma: 16.07.2024 - 09:51

Güncelleme: 16.07.2024 - 09:51

Milyonlarca kişinin katılım sağladığı YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar, YKS sonuçlarını öğrendikten sonra tercih işlemleri için araştırmalara başlayacak. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları nereden öğrenilir?

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM yaptığı açıklamada YKS 2024'ün sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, YKS sonuç ekranında aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını görmek için ÖSYM AİS ekranına giriş yapacaklar. Sonuçlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9917