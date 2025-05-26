‘Geleceğin Eğitimi’ zirvesi başladı: 'Bilimsel ve laik eğitim vazgeçilmezdir'

Cumhuriyet gazetesi tarafından düzenlenen ‘Geleceğin Eğitimi Zirvesi’ Pera Müzesi’nde iş dünyasından eğitim camiasına kadar birçok önemli ismin katılımıyla bugün başladı. Cumhuriyet Vakfı Başkanı, gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun, Genel Yayın Yönetmenimiz Mine Esen'in yanı sıra gazetemiz yazar ve yöneticileri de etkinlikte hazır bulundu. Etkinliğin açılış konuşmalarını Cumhuriyet Vakfı Başkanı, gazetemizin imtiyaz sahibi Alev Coşkun ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptı. “Cumhuriyet, çağdaşlaşmanın, aklın ve bilimin önünü açan bir devrimdir” diyen Coşkun, konuşmasında Cumhuriyetin temel taşlarından biri olan laik ve bilimsel eğitimin önemine vurgu yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’ün işgal döneminde bile önceliğinin eğitim olduğuna dikkat çeken Coşkun, bugünkü eğitim politikalarına ilişkin, “Eğitim sistemimiz gericiliğin baskısı altındadır. Bu kuşatma ancak kamu yararını önceleyen, eşitlikçi ve bilimsel bir eğitim modeliyle aşılabilir” ifadelerini kullandı.





Etkinliğin açılışında Coşkun’dan sonra söz alan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise dijitalleşme, yapay zekâ ve yeşil dönüşümün, eğitimin tüm yapı taşlarını yeniden tanımladığını belirtti. Kendisinin de cumhuriyetin fırsat eşitliği sayesinde bulunduğu pozisyona gelebilen bir cumhuriyet çocuğu olduğunu altını çizen Turan, “Türkiye’nin en büyük avantajı genç nüfusuysa, bu potansiyeli ortaya çıkaracak en önemli alan da eğitimdir” dedi.

Turan’a konuşması sonrası günün anlam ve önemine ilişkin plaket verildi. Turan’a plaketi Cumhuriyet Vakfı başkanı Alev Coşkun tarafından takdim edildi.

Gün boyu sürecek etkinlikte; eğitimde yapay zekâ uygulamaları, beceri dönüşümü, fırsat eşitliği ve gençlerin istihdamı gibi başlıklar, alanında uzman isimler tarafından ele alınacak.



