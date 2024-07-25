Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? GUY sonuçları nereden öğrenilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları için geri sayım sona erdi. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? GUY sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 11:53
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? GUY sonuçları nereden öğrenilir?
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ÖSYM’nin sınav takvimi doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY sonuçları bugün (25 Temmuz) ilan edildi. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı? GUY sonuçları nereden öğrenilir?

GUY SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yapılan duyuruda; "29 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın (2024-GUY) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denidi.


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