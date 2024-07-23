Uzmanından öğrencilere ‘sınav stresi’ önerisi

Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:18

Güncelleme: 23.07.2024 - 15:18

Psikiyatri Uzmanı Ahmet Levent Mete, öğrencilerin sınav kaygısına yönelik önerilerde bulundu.

“HEYECAN SONUCU SINAV BAŞARISI AZALIYOR”

Her öğrencinin bir miktar sınav heyecanı yaşadığını aktaran Uzman Doktor Mete, “Sorun bu heyecanın belli bir sınırı aşmasıyla başlıyor. O zaman ağız kuruluğu, çarpıntı, nefes darlığı, ateş basması, bulantı gibi şikayetler oluşuyor. Dikkatinizi toplamakta zorlanıyorsunuz. Konsantrasyonunuz düşüyor ve sınav başarısı azalıyor” ifadelerini kullandı.

“UYGUN HEDEF SEÇİLMESİ OLDUKÇA ÖNEMLİ”

Sınava hazırlığın uzun süreli bir program halinde yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Mete, “Bu sayede çocuğun, sınava konu olacak dersler açısından adaptasyonu artmış oluyor. Uygun hedef seçilmesi de oldukça önemli. Çocuğun genel yeteneği, başarısı ve sınava hazırlık düzeyine bakarak bir hedef belirliyoruz. Bunu biraz performansın üzerinde belirleyebilirsiniz. Bu başarıyı arttırabilir ama çok üzerinde belirlerseniz bu açığı kapatamaz ve o zaman bir umutsuzluk duygusu oluşabilir ve sınav kaygısını arttırabilir. Bir diğer önemli durum da ebeveynlerin çocuğu hep şartsız olarak sevdiklerini, bunu sınavla alakasının olmadığını çocuğa hissettirmeleri. Bunların hepsini yaptınız ama yine de kaygı devam ediyorsa uzmanlarla konuşmak gerekiyor. Uzmanlar çocuğa odaklanma ya da gevşeme egzersizlerini yaptırabilir. Umutsuzluk duygusu ya da aşırı heyecan varsa bunu yatıştırmanın yolları var” görüşünü bildirdi.

“SON ANA KADAR ÇALIŞMAYI SÜRDÜRMEMEK ÖNEMLİ”

Sınavdan önce yapılacak bazı şeylerin olduğuna değinen Mete, şunları kaydetti:

“Son ana kadar çalışmayı sürdürmemek önemli. Sınav öncesi son gün; öğrenci biraz yakınlarıyla, arkadaşlarıyla vakit geçirmek, film izlemek, ılık bir duş almak gibi etkinlikler yapmalı. Son anda bazı şeyleri zorlamamak gerekir. Sınavdan önce şekerli, çikolatalı yiyecekler vermeye çalışmamak lazım. Ya da sınavdan önce ‘yarın sınavın var, bugün her zamankinden erken yat’ diye zorlamamak gerekir. Bu durum tam tersine güçsüzlük oluşturabilir. Genel alışkanlıklarını değiştirmeye zorlamamak önemli.”

“AİLELER ÇOCUĞUN TERCİHİNE SAYGI DUYMALI”

Sınav yerinin önceden görülmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Levent Mete, ailelerin de tercih döneminde görüşleri ve katkılarının olacağını belirterek, çocukların tercihlerine saygı duyulmasını önerdi.