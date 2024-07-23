Ziraat Bankası personel alımı sınav yerleri açıklandı mı?

Ziraat Bankası'nın farklı branşlarda 770 personel alım sürecine devam ediyor. Sınavlar yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Peki, Ziraat Bankası personel alımı sınav yerleri açıklandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 15:09
Ziraat Bankası personel alımı sınav yerleri açıklandı mı?
Abone Ol google-news

Ziraat Bankası tarafından İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde görevlendirilmek üzere 20 Müfettiş Yardımcısı, 150 Uzman Yardımcısı ile personel ihtiyacı olan illerdeki şubelerde görevlendirilmek üzere 600 Servis Görevlisi personeli istihdam edileceği duyurulmuştu. Peki, Ziraat Bankası personel alımı sınav yerleri açıklandı mı?

ZİRAAT BANKASI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 14:00’da gerçekleştirilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 5 Ağustos 2024 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.


ziraat bankası personel haberleri Ziraat Bankası haberleri Sınav Giriş Belgesi haberleri

İlgili Haberler

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak: Sayıştay yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman?

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak: Sayıştay yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman?
2024 Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman?

2024 Öğretmenlik Alan Sınavı ne zaman?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler