Genç mezunlardan üniversite tercihi yapacak adaylara öneriler

Yayınlanma: 05.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 07:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasından sonra 'Hangi bölümü, üniversiteyi tercih etmeliyim?' sorusunun yanıtını arayan öğrenciler tercih kılavuz kitabıyla yetinmedi, kampüsleri de gezerek üniversitelerin olanaklarını araştırdı. Tercih edecekleri üniversiteyi belirlemek için en önemli kriterlerden biri ise bu okullardan mezun olan öğrencilerin iş yaşamındaki başarıları olacak.

“BAŞARIMDA OKULUMUN PAYI ÇOK BÜYÜK"

Özel bir üniversitede İngilizce İşletme Bölümü'nü yüzde 100 burslu kazanan Sanem Yıldız, çift ana dal hakkını elde ederek İngilizce Ekonomi eğitimi de aldı. 2009 yılında iki bölümü de birincilikle bitiren Yıldız, yüzde 100 burslu İngilizce Stratejik Pazarlama ve Marka yönetimi yüksek lisans programını da birincilikle tamamladı. Dezavantajlı üniversite öğrencileri için sürdürülebilir fırsat eşitliği yaratmaya odaklanan 'Askıda Ne Var?' ve 'Kampüste Ne Var?' dijital girişimlerinin genel müdürü ve yüksek lisans programlarına 'Sosyal Pazarlama' dersi veren Yıldız, başarılarını, okulunun kariyerine etkisini ve tercih aşamasındaki gençlere rehberlik edecek önerilerini şöyle anlatıyor:

“Global şirketlerde finans, pazarlama gibi farklı pozisyonlarda çalıştım. Bu sürede dijital medya ve sosyal etki alanlarında uzmanlaştım. 2019'da Forbes tarafından 'İnternette Çığır Açan 50 Girişim'den birisi seçilen 'Askıda Ne Var', bugüne kadar 40'tan fazla ödül aldı. Öğrencilere gereksinim duydukları her alanda yardım elini uzatan bu girişimler çok değerli."

Üniversitede okurken okulunun maddi ve manevi desteğinin önemine vurgulayan Yıldız:

"Gerek bireysel projelerimde gerekse kurumsal kariyerimde hocalarım ile aramda gelişen dostluk bağları ve üniversitenin global vizyonu, başarılarıma büyük katkı sağladı. Eğitim hayatım boyunca okulda yarı zamanlı asistanlık yapma fırsatı tanındı. Bu sayede burs ve maaş desteği aldım. Hocalarım, global şirketlerde staj yapmam için yönlendirdi. İşe yerleşmem de destek verdi. Kariyerime devam ederken de Mezunlar Birimi bizi yalnız bırakmadı. Başarılı olmamda okulumun payı çok büyük." ifadelerini kullandı.

İşletme ve ekonomi eğitimi alanların iş bulma olanaklarının çok olduğunu belirten Yıldız, aday öğrencilere en çok kendilerini eğitim süreci ve sonrası iş yaşamında destekleyecek, yönlendirecek ve yalnız bırakmayacak üniversiteleri tercih etmelerini önerdi.

“İYİ MÜHENDİS OLMAK YETMEZ, DÜNYA VATANDAŞI OLMAK ŞART"

Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünü 2015 yılında bitiren ve Hollanda'da enerji, çevre ve iklim değişikliği danışmanlık şirketinde kıdemli danışman olarak çalışan Kardelen Afrodit Adsal ise mezun olduğu bölüm ve üniversite tercihleriyle ilgili önerilerde bulundu. Adsal, “Gelecekte kendilerini nelerin beklediğini, bölümün akademik kadrosunu, çalışma alanlarını ve genel olarak dünya trendlerini araştırıp tercih yapsınlar. Gençler hangi bölümde okursa okusun, aktif kullanabildikleri yabancı dil çeşitliliğini artırmalı. Farklı disiplinlerden yararlanarak çalışmaya odaklanmalılar" diye konuştu.

Üniversite eğitimi sürecinde öğrenci değişim programlarına katıldığına dikkat çeken Adsal, şunları söyledi:

“Global bir okulda okumak, hem sosyal hem mesleki geleceğiniz için çok önemli. Artık sadece iyi mühendis olmak yeterli değil. Düşünce yapınızın dünya vatandaşı standardında olması, bu bakış açısıyla mühendislik yetkinliklerini kullanmanız şart. Bu konuda okulumun desteğini yadsıyamam."

ÖĞRENCİLERİN PROJELERİ İÇİN OKULUN DESTEĞİ MÜHİM

Farklı disiplinleri bir araya getiren okulunun, öğrencileri tek bir kalıba sokmaktan kaçındığını belirten Adsal, bu uygulamanın öğrencilerin ufkunu genişlettiğini söyledi. Öğrencilerin projelerini yaşama geçirmeleri için okulun desteğinin çok önemli olduğunu belirten Adsal, bu konudaki deneyimini şöyle anlattı:

“Öğrenci olduğum dönemde TÜBİTAK tarafından düzenlenen Alternatif Enerjili Araçlar Yarışması'na hem 2013 hem de 2014 yıllarında katılım sağladık. Hidrojen Yakıtlı Araç branşında katıldığımız bu yarışmalarda hem takım kaptanı hem de yarış pilotu olarak yer aldım. Bu kategoride 2013 yılında yarışmaya katılan ve 2014 yılında ilk 5'te yer alan tek vakıf üniversitesi benim okulum idi. Mezun olduktan sonra da Mart 2018'de üniversitemin verdiği Yılın Girişimci Kadını Ödülü'ne, Mart 2019'da da Enerji Ekonomisi Derneği'nin Yılın Enerjik Kadını Ödülü'ne layık görüldüm. Bu büyük bir gurur. Mezun olduktan sonra da okulumla iletişimim devam ediyor. Öğrencisiyle bağını koparmayan bir okuldan mezun olmuş olmak beni hem mutlu ediyor hem de hâlâ iş yaşamıma katkı sağlıyor."