Gençler eğitimleri için her kapıyı aşındırıyor: Bursu olmayan ne yapsın?

Yayınlanma: 01.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.10.2023 - 03:00

Üniversite öğrenimi görecek gençler, barınma ve geçinme kaygısıyla burs veren sivil toplum örgütlerine bu yıl rekor başvuru yaptı. 107 bin öğrencinin başvurduğu Türk Eğitim Vakfı, (TEV) bursiyer sayısını 15 bin 500’e yükseltti. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) 35 bin öğrenci burs için başvurdu.

(Ayşe Yüksel)

Yaklaşık üç bin öğrenciye burs verebileceklerini söyleyen ÇYDD genel başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Geçen yıl iki haftada aldığımız başvuru sayısına bu yıl bir haftada ulaştık. Başka bir şehirde üniversite okumak, özellikle İstanbul’da çok yüksek bir maliyet. İşsizlik, asgari ücret, kira üçgeninde yaşayan aileler, karınlarını doyuramazken çocuklarını nasıl okutsun? Belediyeler üniversite öğrencileri için ücretsiz yurt açmalı. Üniversite kazanan öğrenci, nasıl okuyacağım nerede kalacağım endişesi ile sevinemiyor bile” dedi.

Devletin burs kriterlerini netleştirmesi ve bu kriterlerden en az birine sahip olan öğrenciye burs bağlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yüksel, “Burs veremediğimiz öğrencilerin en az yarısının gereksinimi öncelikli. Devlet başarıyı artırmak, öğrencileri heveslendirmek için başarı bursu da vermeli” diye konuştu.

TUTARI YÜZDE 100 ARTTI

Türk Eğitim Vakfı, (TEV) 2023-24 akademik yılında başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine vereceği burs tutarlarını bir önceki yıla göre yüzde 100’e yakın bir oranda artırdı, bursiyer sayısını ise 15 bin 500’e yükseltti. TEV’den yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremleri sonrasında dört aylık süreyle destek verilen afetzede öğrencilerin bursları 2023-24 akademik yılında sürdürülecek ve önceki akademik yılın sonunda bursu kesilme durumunda olan tüm bursiyerlerin bursları yeni dönemde de devam edecek.

(Banu Taşkın)

TEV’in yeni dönemde vereceği aylık burs destekleri meslek lisesi için 1100 TL, yükseköğretim için 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Yüksek lisans bursu 3 bin 750 TL, üstün başarı ve doktora bursu da 5 bin TL oldu.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “Bu yıl, bursiyerlerimize daha fazla destek olabilmek için burs tutarlarını yüzde 100’e yakın bir oranda artırdık ve bursiyer sayımızı 15 bin 500’e çıkardık. Bu yıl, 107 bin öğrencinin TEV’e başvurması, bizim için büyük bir sorumluluğun göstergesidir. Gençlerimizin eğitim alma koşullarını iyileştirebilme ve eşit fırsatlarda yararlanabilmelerini sağlamak amacımızı her zaman ön planda tutuyoruz ve Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlere eğitim fırsatı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

(Işın Özdemir)

‘EKONOMİ GENÇLERİ ZORLUYOR’

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı (YEKÜV) Üst Danışma Kurulu Üyesi Işın Özdemir, burs başvurusu sayısının bini geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık 970 gence burs vermeyi planlıyoruz ama bini de geçebiliriz. Ekonomi gençleri zorluyor. İstanbul gibi bir metropolde öğrenci olmak çok zor. Artan kâğıt maliyetlerine bağlı olarak kaynak kitap, bilgisayar gibi ekonomik olarak zorlayıcı ihtiyaçlar ön plana çıkıyor. Bunlara ek olarak kalacak yer, ulaşım gibi sorunları da bulunuyor. Ailelerinden uzakta ve zorluklarla dolu yabancı metropolde bir yandan eğitim hayatlarını sürdürme mücadelesi veren bir yandan kişisel, kültürel gelişimlerine yönelik aktivitelere katılma çabasında olan gençlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketi dolayısıyla daha da ağırlaşan ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak burslarımızı artırmak zorunluluğu hissediyor bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çabalıyoruz.”