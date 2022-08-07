Gençlerin büyük umutlarla çıktığı üniversite yolculuğu geçim kaygısına dönüştü

07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Gelecek kaygısı, okuduğu mesleği yapamama endişesi, işsiz kalma korkusu gibi belirsizliklerle boğuşan üniversite öğrencileri, bir de ekonomik kriz nedeniyle geçinme derdiyle karşı karşıya.

Özellikle büyükşehirlerde okuyan ve bu yıl üniversiteye başlayacak olan gençler için kriz içinden çıkılmaz bir duruma dönüştü. Öğrencilerin temel harcama kalemlerinden olan barınma, yemek ve ulaşım giderleri öğrencilerin ve ailelerin bütçelerini zorluyor. Büyükşehirde okuyan bir öğrencinin aylık gideri ortalama 7 bin 500 TL’yi buluyor.

YURTLAR CEP YAKIYOR

Barınma, öğrencilerin en temel sorunlarından. İstanbul’da özel yurt ücretleri yıllık 19 bin TL’den başlayıp 90 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Ankara’da da yurt ücretleri 16 bin TL’den 95 bin TL’ye kadar çıkıyor. Eskişehir ve Antalya’da da özel yurt ücretleri 17 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. İzmir’de de 15 bin TL’den başlayan yurt ücretleri 85 bin TL’yi buluyor.

YEMEK BÜTÇEYE YÜK

İstanbul’da öğrenci aylık abonmanı 109 TL, Ankara’da 75 TL, İzmir’de bir basım öğrenci bileti ücreti 2 lira 20 kuruş. İstanbul’da devlet üniversitesinde okuyan bir öğrenci, okul yemekhanesinde öğle yemeği yerse günlük 2 TL ile 5 TL arasında yemekhane ücreti ödüyor. Özel üniversitelerde ise yemekhane ücreti 15 TL’den başlayıp 30 TL’ye kadar ulaşıyor. Akşam yemeğini dışarıdan sipariş etmek isteyen en az 50 TL harcaması gerekiyor.

ÖNCELİKLER DEĞİŞTİ

İsmini vermek istemeyen bir genç, “Türkiye’de öğrencilik gelecekte ne olacağını bilmemektir. Mesleğini yapamama kaygısı taşımaktır. Güvensizlik hissidir” diyor. Bu yıl tercih yapan bir üniversite adayı da “Tercihlerimi geçinip geçinemeyeceğimi düşünerek yaptım. Önceliğim geçinme kaygısı oldu. Büyükşehirleri tercih listeme yazmadım” ifadelerini kullanıyor.

Ailelerinin kendilerini okutamama kaygısı yaşadığını söyleyen bir öğrenci, “Bilet fiyatlarının bir evin faturası kadar oldu, aileleriyle görüşemeyen arkadaşlarımız var. Sosyalleşmek için dışarı çıkmak yerine temel ihtiyaçlarımızı karşılamayı düşünmek maddi ve manevi olarak bizleri çökme noktasına getirdi” diyor. İsmini vermek istemeyen başka bir öğrenci ise “Ailemin yolladığı para yetmiyor. Çalışmayı düşünüyorum. Geçim kaygısı yaşıyorum” diye konuşuyor.