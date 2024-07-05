'Gerici modeli yırtıp atacağız'

Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.07.2024 - 04:00

Teklife karşı çıkan eğitim sendikaları Meclis parkında oturma eylemi başlattı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali sendikaların üyelerini ziyaret etti.

Özbay ve Irmak daha sonra açıklama yaptı.

‘ÇEDES’İ UYGULATMAK’

ÖMK’de öğretmene şiddet konusuna yeterince yer verilmediğine değinen Özbay, “Yusuf Tekin, öğretmenlik mesleğine her sözüyle, her eylemiyle zarar vermektedir. Bu siyasi iktidar öğretmeni mesleki olarak itibarsızlaştırmıştır. Öğretmenin mesleki hakkını yok saymıştır. Öğretmenin, özgür ve iradeli insanlar yetiştirme iradesini gasp etmek istemektedir. Bu meslek kanunu, tarikat ve cemaatlerle yapılan ÇEDES ve benzeri protokolleri uygulatmak, disiplin hükümleri ile öğretmenleri tehdit etmek için yapılıyor” dedi.

Komisyon devam ettiği sürece nöbete devam edeceklerini ifade eden EğitimSen Genel Başkanı Kemal Irmak ise şöyle konuştu: “ÖMK’nin sorunları çözmeyeceğini, artıracağını söyledik. Bu kanunu bazı sendikalar, tarikatlar ve cemaatlerle hazırladıkları açığa çıktı, kayıtlara geçti. Bu ülkede laik ve demokratik hayatı ortadan kaldırmak için sürekli hamleler geliştiriliyor. Nöbetimiz, bu gerici, ırkçı eğitim modelini yırtıp atmak üzere yan yana gelinmiş ve başlatılmış nöbettir.”

