Gerici Yeni Akit, şimdi de Onuncu Yıl Marşlı töreni hedef aldı
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin mezuniyet töreninde, öğrencilere hep bir ağızdan onuncu yıl marşı söyletildi. Ortaya çıkan güzel görüntüler, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit’te rahatsızlığa neden oldu.
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2021-2022 yılı mezunlarını verdi.
Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrenciler keplerini havaya atarken 10. Yıl Marşı çalındı. Ortaya çıkan güzel görüntüler ise iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit’te rahatsızlığa neden oldu.
Gazete, haberi verirken velilerin okunan marşa itiraz ettiğini iddia etti.
Ancak Yeni Akit’in haberle birlikte yayınladığı videoda gençlerin büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının ve Türk Bayraklarının altında 10. Yıl Marşı’na eşlik ederek keplerini salladığı, ailelerin ise büyük bir keyifle çocuklarının bu görüntülerini telefonları ile ölümsüzleştirmeye çalıştığı görüldü.
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