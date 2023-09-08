Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? Açık liseye nasıl geçilir?

Yayınlanma: 08.09.2023 - 17:31

Güncelleme: 08.09.2023 - 17:36

Millî Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde önemli değişikliklere gitti. Bu değişikliklerle birlikte, öğrenciler açık liseye geçiş şartlarını merak etmeye başladı. Peki Açık liseye geçiş kaldırıldı mı? Açık liseye geçiş şartları nelerdir?

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu" kuruldu. Bakanlığın yeni düzenlemesiyle örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler zorlaştırıldı. Yeni açıklanan yönetmelik ile birlikte istisnai durumlar haricinde artık açık liseye geçilmeyecek.

AÇIK LİSEYE NASIL GEÇİLİR?

Açık liseye geçmek isteyen öğrencilerin öğrenim süresi içinde iki defa sınıf tekrarı olması gerekiyor. Bu durum gerçekleşirse öğrencilerin okulla ilişi kesilerek veli ve öğrenci talebine göre açık liseye geçişi sağlanabilecek.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞİN İSTİSNAİ DURUMLARI NEDİR?

Millî sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları gibi özel durumlara sahip olan öğrencilerin açık liseye nakilleri yapılabilecek. Yönetmelik ile milli sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.