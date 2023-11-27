Haluk Levent Milli Eğitim Bakanı Tekin ile bir araya geldi

Haluk Levent Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi. Levent, kurucusu olduğu Ahbap Platformu'nun bakanlıktan teşekkür aldığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:20
Haluk Levent Milli Eğitim Bakanı Tekin ile bir araya geldi
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Haluk Levent, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi. Deprem sonrası yapılan okullarla ilgili konuştuklarını belirten Levent, yeni okul yapımıyla ilgili protokol imzaladıklarını belirtti.

Haluk Levent, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kuruculuğunu yaptığı Ahbap'a teşekkür ettiğini söyledi.

Haluk Levent'in paylaşımı şu şekilde:



Haluk Levent Yusuf Tekin AHBAP

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