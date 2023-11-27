Haluk Levent Milli Eğitim Bakanı Tekin ile bir araya geldi
Haluk Levent Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi. Levent, kurucusu olduğu Ahbap Platformu'nun bakanlıktan teşekkür aldığını ifade etti.
Haluk Levent, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi. Deprem sonrası yapılan okullarla ilgili konuştuklarını belirten Levent, yeni okul yapımıyla ilgili protokol imzaladıklarını belirtti.
Haluk Levent, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kuruculuğunu yaptığı Ahbap'a teşekkür ettiğini söyledi.
Haluk Levent'in paylaşımı şu şekilde:
Deprem sonrası 18 okul yapmıştık.— Haluk Levent (@haluklevent) November 27, 2023
Dün de 21 okul protokolü yaptık.
Destekleri için teşekküre geldiğim Milli Eğitim Bakanımız sayın Yusuf Tekin ile buluştuk.
Detayları konuştuk.
Bakanlıktan Ahbap’a teşekkür aldık.
Daha da çok okul yapmak için kolları sıvadık.??@ahbap @tcmeb pic.twitter.com/VrXO2uPo6p
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