Haluk Levent, Gazze Belediye Başkanı ile görüştü
AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent'in görüştüğü Gazze Belediye Başkanı, kente yardımların gelmediğini halkın zor durumda olduğunu söyledi.
İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar 14 gündür sürüyor. Bu süreçte binlerce masum sivil hayatını kaybetmeye devam ediyor.
Son olarak AHBAP Derneği kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Gazze Belediye Başkanı ile görüştüğünü açıkladı.
Levent, X sosyal medya platformunda şu bilgileri paylaştı:
- Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdim. Şu anda insani yardımların gelmediğini, bugün konvoyların bir bölümüne izin verilmesinin beklendiğini belirtti.
- Gazze’de elektrik ve su kesintisinin olduğunu, Gazze halkının çok zor durumda olduğunu belirtti.
- Görüşmeye Lübnan Belediye Başkanı Mohamed Saadie ve Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Orta Doğu Teşkilatı da katıldı.
- Türkiye'nin Gazze halkının yanında olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler. Yardım konvoyları izni alındığında haber edeceklerini söylediler.
Gazze Belediye Başkanı Yehia Al Sarraj ile bir görüşme gerçekleştirdim.— Haluk Levent (@haluklevent) October 19, 2023
Şu anda insani yardımların gelmediğini bugün konvoyların bir bölümüne izin verilmesinin beklendiğini belirtti.
Gazze’de elektirik ve su kesintisinin olduğunu Gazze halkının çok zor durumda olduğunu belirtti. pic.twitter.com/k0p0kxONuc
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