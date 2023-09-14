Hatay Depremzede Derneği Girişimi'nden yeni eğitim-öğretim yılı açıklaması: Acil çözüm gereken sorunlar sıralandı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 14:37

Güncelleme: 14.09.2023 - 14:43

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'da kurulan Hatay Depremzede Derneği Girişimi, yeni eğitim-öğretim yılında en acil çözüm gereken konuları sıraladı.

Depremlerin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen çok sayıda sorunun çözülmediğinin vurgulandığı açıklamada, "Öğrenciler, öğretmenler ve veliler olarak çok tedirginiz. Pandemi sürecinden bu yana eğitimde yaşanan sorunlar, çocuklarımızın geleceğine dair kaygı duymamıza neden oluyor" denildi.

Hatay Depremzede Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gerçekleşen mahalle buluşmalarımızda halkın eğitime dair yaşadığı sorunları listelediğimizde sayfalarca sorun ile karşı karşıya kalıyoruz. Bizler bu sorun yumağı içerisinde en çarpıcı ve en acil çözüm gerektiren konulardan bahsedeceğiz;

Deprem nedeniyle birçok okul yıkıldı, hasar gördü ve eğitim verilemeyecek durumda. Yıkılmayan ve az hasarlı olan, Nisan ayında açık olan okullara ise Eylül ayında başlanan tadilat nedeniyle giremiyoruz.Açıklamamızı yaptığımız mahallede burada,bir sokak ötede bulunan Çanakoluk Huzurlu Ortaokulu gibi orta hasarlı bazı okulların akıbeti hala belli değil, bu binalar yıkılacak mı, güçlendirilecek mi net değil ve bu soruların cevabını muhattaplar dahi veremiyor. 7 ay geçmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı, bu binalara dair çözüm geliştirememiş ve uygun okul ortamı sağlayamamıştır. Okul yıkım kararı çıktığında toz, asbest ve moloz içinde ya da güçlendirme kararı çıkarsa şantiye alanı içinde bizler çocuklarımızı okula nasıl göndereceğiz? Öğretmenler olarak buna nasıl göz yumacağız? Verimsiz bir ortamda nasıl verimli olacağız?K limasız,havasız ve alabildiğine kalabalık konteynerlara neden mecburuz? Koca bir yaz sürecinde neden bu sorunlara ivedilikle müdahale edilmedi?Bizler bu sorunları yaşarken sağlam olan bazı okul binaları başka kamu kurumları tarafından kullandığı için oralarda eğitim-öğretim yapılamıyor.

Yıkılmayan ve az hasarlı olan, Nisan ayında açık olan okullara ise Eylül ayında başlanan tadilat nedeniyle giremiyoruz.Açıklamamızı yaptığımız mahallede burada,bir sokak ötede bulunan Çanakoluk Huzurlu Ortaokulu gibi orta hasarlı bazı okulların akıbeti hala belli değil, bu binalar yıkılacak mı, güçlendirilecek mi net değil ve bu soruların cevabını muhattaplar dahi veremiyor. 7 ay geçmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı, bu binalara dair çözüm geliştirememiş ve uygun okul ortamı sağlayamamıştır. Okul yıkım kararı çıktığında toz, asbest ve moloz içinde ya da güçlendirme kararı çıkarsa şantiye alanı içinde bizler çocuklarımızı okula nasıl göndereceğiz? Öğretmenler olarak buna nasıl göz yumacağız? Verimsiz bir ortamda nasıl verimli olacağız?K limasız,havasız ve alabildiğine kalabalık konteynerlara neden mecburuz? Koca bir yaz sürecinde neden bu sorunlara ivedilikle müdahale edilmedi?Bizler bu sorunları yaşarken sağlam olan bazı okul binaları başka kamu kurumları tarafından kullandığı için oralarda eğitim-öğretim yapılamıyor. Yıkılan okullar az hasarlı okullarla eşleştirildi. Dolayısıyla öğrenciler alım çevresi dışındaki okullarda eğitim görmek zorunda kalacak. Bu da yeni okullara ulaşmada yeni problem yaratacak.Kentimizde ulaşım hala büyük bir sorun! Dolmuş, minibüs gibi toplu taşıma araçlarının eksikliği, çocukların kendi mahallesindeki okula gitmesini de zorlaştırıyor. Deprem sonrası değişen yerleşim birimleriyle birlikte dolmuş, minibüs hatlarının yeniden revize edilmesi gerekmektedir. Deprem bolgesindeki ekonomik koşullar ve işsizlik düşünüldüğünde servis tutmak ciddi bir külfet taşımaktadır. Bu nedenlerle ayrımsız tüm öğrenciler ücretsiz taşınmalıdır.

Dolayısıyla öğrenciler alım çevresi dışındaki okullarda eğitim görmek zorunda kalacak. Bu da yeni okullara ulaşmada yeni problem yaratacak.Kentimizde ulaşım hala büyük bir sorun! Dolmuş, minibüs gibi toplu taşıma araçlarının eksikliği, çocukların kendi mahallesindeki okula gitmesini de zorlaştırıyor. Deprem sonrası değişen yerleşim birimleriyle birlikte dolmuş, minibüs hatlarının yeniden revize edilmesi gerekmektedir. Deprem bolgesindeki ekonomik koşullar ve işsizlik düşünüldüğünde servis tutmak ciddi bir külfet taşımaktadır. Bu nedenlerle ayrımsız tüm öğrenciler ücretsiz taşınmalıdır. Bir çok okulda ikili eğitim yapılmak durumunda kalınacak. Kış şartları düşünüldüğünde öğrenciler, ya sabah karanlığında okula gidecek ya da akşam karanlığında okuldan döneceklerdir. Deprem bölgesindeki yıkımlar, birçok bölgenin ıssız olmasi nedeniyle güvenlik sorununun ortaya çıkmasına da neden olacak.Çocukların bu süreçte güvenlik açısından sıkıntı yaşamaması için gereken tüm önlemler alınmalıdır.

"YIKILAN OKULLAR YENİDEN İNŞA EDİLMELİ"

Yıkılan okulların 2. Döneme kadar yeniden inşaa edilmesi ve öğrencilerin eski okullarına dönmesi sağlanmalıdır. Ayrıca eğitim-öğretimin başlayacağı okulların bina, zemin vb analizleri yapılmalı güvenli olmayan okullar için farklı formüller geliştirilmelidir.

Evi, işi yıkılan yada ev ortamı uygun olmayan, üstüne üstlük ekonomik kriz içinde yaşamını sürdürmeye çalışan ailelerin olduğu bir dönemden geçerken ayrım gözetmeksizin bütün öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek dağıtılması zaruri bir durum yaratmaktadır.

Kentimizde öncesinde alınmayan tedbirler nedeniyle yaşadığımız sorunlardan ders çıkararak okullarda olası deprem esnasında güvenli toplanma alanlarının belirlenmesi ve bu konuda çocuklara bilimsel öğretiler ışığında bilgilendirme yapılması gerekmektedir.

Deprem sonucunda çocuğuyla, yetişkiniyle, velisiyle, öğretmeniyle toplum olarak hepimiz ağır psikolojik yıkımlar yaşadık. Bu konuda ne öğrencilere ne de öğretmenlere bu zamana kadar yeterli ve gerekli psikososyal destek sağlandığını söyleyemeyiz. Bu konunun acilen bilimsel yöntemlerle ele alınması gerekmektedir.

"DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER İÇİN KİTAP YARDIMI YAPILMALI"

• Bölgedeki koşullar zaten doğasında esitsiz bir yarış olan sınavlarda depremzede öğrenciler için daha çetin bir ortam oluşturmaktadır. Öğrencilerin bu dezavantajlı durumların etkisini azaltmak için ;

Liseye geçişlerde uzun yıllar boyunca depremzede öğrencilere ek kontenjan açılmalıdır.

Üniversite öğrencileri için sadece deprem bölgesi ve vakıf üniversitelerinde değil tüm üniversitelerde ek kontenjan hakkı verilmelidir.

Öğrencilere (lise, üniversite hazırlık dahil) kırtasiye, kitap yardımı yapılmalıdır.

Ders sürelerinin kısaltılması,ara sınıflardaki kursların kapatılması,sınav öğrencilerinin kurs merkezlerine taşınması öğrencileri ve aileleri etüt merkezlerine ya da dershanelere mecbur bırakıyor. Böylesine zor ekonomik koşullarda çocuğunu etüt merkezine yalnızca durumu iyi olan aileler gönderebilecek. İçinde bulunduğumuz eşitsizlik gün geçtikçe derinleşiyor. Kabul etmiyoruz.

Bunca zorlu şarta rağmen kimi öğrencimiz çadırlarda Bursluluk sınavına hazırlandı,umut etti,tutundu. Sınav günü okul kapısından geri çevrildi. Bu öğrencilerimizin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Umudumuzun tekrar tekrar çalınmasına izin vermiyoruz.

Eğitimin diğer sacayağı öğretmenlerdir. Öğretmenlerin temel sorun ve gündemi beyaz önlük değil ulaşım, barınma ve sağlıklı, güvenli ortamda eğitim-öğretimi sürdürmektir. Okulumuzda da olduğu gibi birçok okulda öğretmeni olmayan sınıflara görevlendirilen öğretmenler ulaşım sorunu nedeniyle devam edemiyor. Hal böyle olunca çocuklarımız öğretmensiz kalıyor.

"ÖĞRETMENLER ÜCRETSİZ TAŞINMALI"

Dolayısıyla bu süreçte öğretmenlerin de ücretsiz taşınması şarttır. Evi yıkılan/ağır hasar gören veya şehrimize dışarıdan gelen öğretmenlerin barınma ve ulaşım sorunları hızla çözülmeli, öğretmenlerin sağlıklı ortamda yaşamaları, barınmaları sağlanmalıdır.

Deprem nedeniyle birçok öğretmen tayin istemek zorunda kaldı. En son 4 il 2 ilçede çalışan öğretmenler tayin isteyip başka illere gittiler. Bu tayinlerin deprem bölgesindeki eğitim öğretimi etkilememesi için ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak acil öğretmen ataması yapılmalıdır.

Yetkilileri uyarıyoruz; Bölgede eğitim-öğretim ücretli öğretmenlerle değil ataması yapılan öğretmenlerle sürdürmelidir. Bu bağlamda öğretmenlerin ek ders karşılığında değil kadrolu atanması esas olmalıdır."