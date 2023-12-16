Hizbullah üniversitede: Terör örgütüne yakın platform, öğrencilere yarışma tanıtımı yaptı, rektör standı ziyaret etti

Yayınlanma: 16.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.12.2023 - 03:00

Gazetemiz Cumhuriyet, Hizbullah terör örgütüne fikri ve eylemsel yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu’nun (PSP) MEB’deki kadrolaşmasını gündeme taşımıştı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Erdemli Gençlik Kulübü, PSP’nin 11 Şubat 2024’te MEB okullarında düzenleyeceği “O’nu oku, O’nu anla” adlı siyer yarışmasını tanıtmak için standlar açtı. Standalar; üniversitenin Osmanbey, Eyyübiye ile Yenişehir yerleşkesinde; merkezi yemekhanede ve ilahiyat fakültesinde açıldı. Bununla birlikte standlarda yarışma için kayıt da alındı.

KİTAPLARI DAĞITTILAR

Söz konusu stand çalışması kapsamında yarışmanın tanıtımı ve kayıt almanın yanı sıra, Filistin’in Gazze kentinde İsrail’in saldırılarına dikkat çekmek için fotoğraf sergisi de açıldı. Öte yandan standlarda platformun siyer yarışması için önerdiği Abdullah Ayyıldız tarafından yazılan “Alemlere Rahmet Efendimiz” ile İbrahim Dağılma’nın “Hz. Muhammed En Güzel Örnek” adlı yarışma kitapları da dağıtıldı.

STANDLARA ZİYARET

Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu, kulübün merkezi yemekhanesi ve Osmanbey yerleşkesindeki standlarını ziyaret etti. Standları ziyaret edenlerden biri de PSP Şanlıurfa Koordinatörü İbrahim Halil Güven oldu. Ayrıca Güven, 1 Aralık’ta HÜDA PAR’dan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başkanı aday adayı başvurusunda bulunduğu da ortaya çıktı.

Cumhuriyet, 2 Kasım’da PSP’nin MEB’teki kadrolaşmasını “Hizbullah kadrolaşıyor” manşetiyle gündeme taşımıştı. Habere önce 20 Kasım’da erişim engeli ve 7 Kasım’da da “içerik kaldırılması” kararı getirildi.