Hizbullah üniversitede: Terör örgütüne yakın platform, öğrencilere yarışma tanıtımı yaptı, rektör standı ziyaret etti
Cumhuriyet’in Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) kadrolaşmasını gündeme getirdiği Peygamber Sevdalıları Platformu’nun (PSP) üniversitelere de sızdığı öğrenildi. Şanlıurfa Harran Üniversitesi “Erdemli Gençlik Kulübü” öğrencileri, üniversite yerleşkesinde açtıkları standlarda platformun 11 Şubat 2024’te düzenleyeceği siyer yarışmasının tanıtımını yaptı. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ve platformun Şanlıurfa koordinatörü İbrahim Halil Güven söz konusu standları ziyaret etti.
Gazetemiz Cumhuriyet, Hizbullah terör örgütüne fikri ve eylemsel yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu’nun (PSP) MEB’deki kadrolaşmasını gündeme taşımıştı.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi Erdemli Gençlik Kulübü, PSP’nin 11 Şubat 2024’te MEB okullarında düzenleyeceği “O’nu oku, O’nu anla” adlı siyer yarışmasını tanıtmak için standlar açtı. Standalar; üniversitenin Osmanbey, Eyyübiye ile Yenişehir yerleşkesinde; merkezi yemekhanede ve ilahiyat fakültesinde açıldı. Bununla birlikte standlarda yarışma için kayıt da alındı.
KİTAPLARI DAĞITTILAR
Söz konusu stand çalışması kapsamında yarışmanın tanıtımı ve kayıt almanın yanı sıra, Filistin’in Gazze kentinde İsrail’in saldırılarına dikkat çekmek için fotoğraf sergisi de açıldı. Öte yandan standlarda platformun siyer yarışması için önerdiği Abdullah Ayyıldız tarafından yazılan “Alemlere Rahmet Efendimiz” ile İbrahim Dağılma’nın “Hz. Muhammed En Güzel Örnek” adlı yarışma kitapları da dağıtıldı.
STANDLARA ZİYARET
Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Tahir Güllüoğlu, kulübün merkezi yemekhanesi ve Osmanbey yerleşkesindeki standlarını ziyaret etti. Standları ziyaret edenlerden biri de PSP Şanlıurfa Koordinatörü İbrahim Halil Güven oldu. Ayrıca Güven, 1 Aralık’ta HÜDA PAR’dan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başkanı aday adayı başvurusunda bulunduğu da ortaya çıktı.
Cumhuriyet, 2 Kasım’da PSP’nin MEB’teki kadrolaşmasını “Hizbullah kadrolaşıyor” manşetiyle gündeme taşımıştı. Habere önce 20 Kasım’da erişim engeli ve 7 Kasım’da da “içerik kaldırılması” kararı getirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’ın yanındaki büyükelçinin sırrı
- Fatih Terim'e teknik inceleme!
- İşte kulislerde konuşulan o liste...
- Kar yağışı geliyor!
- Bülent Tezcan yoğun bakımda! İşte sağlık durumu
- Cumhur'da Hamza Dağ öne çıktı
- 7 üzeri deprem beklediği bölgeleri sıraladı
- Yaşar Okuyan entübe edildi
- Bahçeli'den Erdoğan'a 'jest'
- ‘Allah’ın gazabı’