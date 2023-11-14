Hamas'tan Hizbullah vurgusu: 'Kırmızı çizgisini' açıkladı!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 13:13

Güncelleme: 14.11.2023 - 13:13

Hamas'ın Beyrut'taki temsilcisi Ahmed Abdül Hadi, Hizbullah'ın henüz "savaşa girmeye hazır" olmadığını ve ancak "Hamas'ın tamamen yenilmesi halinde" İsrail'e karşı operasyonları tırmandıracağını söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Hadi, "Şimdi zamanı değil. Hizbullah için kırmızı çizgi Gazze'deki direnişin tamamen yok edilmesi olacaktır" açıklamasında bulundu.

İsrail birlikleri son haftalarda İsrail-Lübnan sınırında Hizbullah savaşçılarıyla birkaç kez çatışmaya girerken, örgütün ikinci adamı Naim Kasım çatışmaların sadece "Gazze üzerindeki baskıyı azaltmak için" olduğunu söyledi.

Diğer üst düzey yetkililer ise Hizbullah'ın daha fazla müdahil olmak için "kırmızı çizgisinin" ne olabileceğini söylemeyi reddederek tepkilerinin İsrail'in eylemlerine bağlı olacağını belirttiler.

Ancak Cumartesi günü konuşan Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, örgütün faaliyetlerini "artırdığını" öne sürerek İsrail'le olan cephesindeki operasyonlarda bir gelişme olduğunu söyledi.

Nasrallah, "Operasyonların sayısında, hedeflerin büyüklüğünde ve sayısında niceliksel bir iyileşme ve silahların türünde bir artış oldu" dedi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail güçlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırması halinde "vahim bir hata" olacağı uyarısında bulundu ve son çatışmalarda yaklaşık 80 örgüt militanını öldürdüğünü iddia etti.