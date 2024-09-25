İBB burs başvuru nasıl yapılır? İBB burs başvuru şartları neler? 2024 İBB burs ücreti ne kadar?
İBB'nin ihtiyaç sahibi ailelere vereceğini duyurduğu eğitim desteği ardından gözler üniversite öğrencilerine verilecek burslara çevrildi. Peki, İBB burs başvuru nasıl yapılır? İBB burs başvuru şartları neler? 2024 İBB burs ücreti ne kadar?
İBB, eğitim hayatları boyunca maddi destek almak isteyen üniversite öğrencilerine her yıl burs desteği sağlıyor. Online olarak gerçekleştirilen başvurular ardından değerlendirmeler tamamlanıyor, burs desteği alacak öğrenciler belirleniyor. Peki, İBB burs başvuru nasıl yapılır? İBB burs başvuru şartları neler? 2024 İBB burs ücreti ne kadar?
İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi İBB'nin web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
- Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELER?
- Sabıka kaydı
- Öğrenci belgesi
- Öğrencinin not durumunu gösteren transkript
- Bursluluk belgesi
- Öğrenci Bekar ise Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
- Öğrenci Evli ise öğrencinin kendi ve eşinin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
- Varsa Okuyan kardeşlerin öğrenci belgesi (öğrenimine devam eden kardeşler dikkate alınacaktır. Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.)
- Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
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