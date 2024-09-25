Yayınlanma: 25.09.2024 - 15:30

Güncelleme: 25.09.2024 - 15:30

İBB, eğitim hayatları boyunca maddi destek almak isteyen üniversite öğrencilerine her yıl burs desteği sağlıyor. Online olarak gerçekleştirilen başvurular ardından değerlendirmeler tamamlanıyor, burs desteği alacak öğrenciler belirleniyor. Peki, İBB burs başvuru nasıl yapılır? İBB burs başvuru şartları neler? 2024 İBB burs ücreti ne kadar?

İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi İBB'nin web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELER?