İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil tarihi belli oldu mu?

İkinci ara tatilin hangi tarihlerde olacağı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil tarihi belli oldu mu?

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil tarihi belli oldu mu?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:51

Nisan ayındaki ara tatilin ne zaman başlayacağı, milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her yıl birinci ve ikinci dönem olmak üzere iki kez ara tatile çıkan öğrenciler, ikinci ara tatilin tarihini öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil tarihi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda ikinci ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Buna göre, 2. ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlamış ve 31 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanmıştı.


Etiketler: #ara tatil #okul #milli eğitim bakanlığı

İlgili Haberler

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuruları başladı mı? HMGS başvurusu nasıl yapılır?

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) başvuruları başladı mı? HMGS başvurusu nasıl yapılır?
MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2.dönem 1.yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak?

MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2.dönem 1.yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak?
32. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

32. Dönem POMEM sınav sonuçları açıklandı mı? POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler