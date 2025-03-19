İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil tarihi belli oldu mu?

İkinci ara tatilin hangi tarihlerde olacağı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil tarihi belli oldu mu?

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil tarihi belli oldu mu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.03.2025 - 14:59

Nisan ayındaki ara tatilin ne zaman başlayacağı, milyonlarca öğrencinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Her yıl birinci ve ikinci dönem olmak üzere iki kez ara tatile çıkan öğrenciler, ikinci ara tatilin tarihini öğrenmek için araştırmalarına başladı. Peki, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil tarihi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda ikinci ara tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Buna göre, 2. ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlamış olup, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. 


Etiketler: #ara tatil #Okullar #MEB

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