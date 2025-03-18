İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı?

Yüzbinlerce öğrencini sınav yerleri bursluluk sınav giriş belgesinin yayınlanmasıyla belli olacak. Sınavda başarılı olan öğrencilere, her ay düzenli olarak burs ödenecek. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı?

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.03.2025 - 17:36

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri kapsayan bir sınavdır. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte, ayrıntılar...

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler için 2025 yılı bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Sınav, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek.

İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

 İOKBS sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 7 gün önce, yani 20 Nisan 2025 tarihinde, meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.



Etiketler: #İOKBS #Bursluluk sınavı #MEB

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