Yayınlanma: 24.03.2024 - 12:55

Güncelleme: 24.03.2024 - 12:55

Bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı tarihe denk gelen ara tatilin kaç gün olacağı merak edilirken, öğrenciler 2023-2024 tatil takvimini araştırmaya başladı. Peki, İkinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullarda ikinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. 2. ara tatil ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

İKİNCİ ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimine göre; ara tatil 8-12 Nisan tarihlerinde uygulanacak. 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri de takvime eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.