İkinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
İkinci ara tatil tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve velileri okulların kapanacağı günü bekliyor. Peki, İkinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
Bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı tarihe denk gelen ara tatilin kaç gün olacağı merak edilirken, öğrenciler 2023-2024 tatil takvimini araştırmaya başladı. Peki, İkinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullarda ikinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. 2. ara tatil ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.
İKİNCİ ARA TATİL 9 GÜN MÜ SÜRECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimine göre; ara tatil 8-12 Nisan tarihlerinde uygulanacak. 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri de takvime eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.
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