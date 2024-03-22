Valilik duyurdu: Bitlis'te eğitime 1 gün 'kar' tatili

Bitlis'te 4 gündür aralıklarla devam eden kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken kentte ilk, ortaokul ve liselerde bugün eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

DHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:23
Valilik duyurdu: Bitlis'te eğitime 1 gün 'kar' tatili
Abone Ol google-news

Bitlis'te etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kentte ilk ve ortaöğretimde eğitime 22 Mart Cuma günü ara verildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, 22.03.2024 tarihinde merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı köylerimizde resmi ve özel eğitim kurumlarında Özel Eğitim Kursları, Rehberlik Merkezleri ve Halk Eğitim Kursları dahil eğitime 1 gün ara verilmiştir." denildi.

 


Bitlis Valiliği haberleri bitlis haberleri Kar haberleri kar tatili haberleri tatil haberleri okullar tatil haberleri okul haberleri

İlgili Haberler

Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?

Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?
Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlayacak?

Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili ne zaman başlayacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gökhan Zan’ın adaylığını çekmişlerdi: TİP’in Hatay kararı belli oldu

Gökhan Zan’ın adaylığını çekmişlerdi: TİP’in Hatay kararı belli oldu
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu
İş insanı olarak tanınan Moiz Mitrani şebekenin lideri çıktı

İş insanı olarak tanınan Moiz Mitrani şebekenin lideri çıktı
Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 22 Mart 2024 Cuma Akrep burcu yorumu
AKP’li belediye başkanından makam odasında taciz: Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması

AKP’li belediye başkanından makam odasında taciz: Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması
‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı

‘Adalet’ tişörtüyle Erdoğan mitingine girmek istedi gözaltına alındı
Son Dakika... Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu

Son Dakika... Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu
Antalya’da broşür kavgası: İki kardeş tek kurşunla vuruldu, biri yaşamını yitirdi

Antalya’da broşür kavgası: İki kardeş tek kurşunla vuruldu, biri yaşamını yitirdi