Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 11:00

Ankara'da kar yağışı ile birlikte okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Bugün sabah kar yağışı ile güne başlayan Ankara sakinleri okullarına ve iş yerlerine ulaşmakta zaman zaman zorluk yaşarken, bugün Ankara'da okullar tatil mi olacak merak konusu oldu. Peki, Ankara'da bugün okullar tatil mi? 22 Mart 2024 Cuma Ankara'da okullar bugün tatil mi var mı?

ANKARA'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

Ankara il genelinde geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı bugün yani 22 Mart Cuma günü de etkisini sürdürüyor. Ancak resmi makamlardan kar yağışı nedeniyle bir tatil kararı açıklaması gelmedi. Yani bugün Ankara'da ilk ve orta dereceli okullarda örgün eğitim devam edecek.