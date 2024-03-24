Turizmcilerin gözü bayram tatilinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklama ile bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarılacağını açıkladı. Böylece bayram tatili 6 Nisan'da başlayıp 14 Nisan'da son bulacak.
Ramazan Bayramı tatili öncesindeki 1,5 gün kamu çalışanlarının idari izinli sayılması kararı, turizm sektörünü hareketlendirdi.
NİSAN AYINDA BEKLENTİ YÜKSEK
14 Şubat Sevgililer Günü'ne rağmen turizm sektöründe şubat ayı oldukça durgun geçti. Ramazan ve yerel seçimin denk geldiği mart ayında da turizmciler bekledikleri verimi alamadı. Ancak ara tatili de kapsayan 9 günlük bayram tatili kararı otel rezervasyonlarında artışa neden oldu. Birçok bölgenin sezon açılışı mayıs ayında başlıyor. 9 günlük bayram tatili ile bu tarih nisan ayına çekilmiş gözüküyor. Erken açılacak 2024 tatil sezonuna hareketli bir giriş yapılması bekleniyor.
Mevsim nedeniyle deniz-kum tatili tercih etmek isteyenler rotayı yurtdışına çevirse de yurtiçinde de pek çok alternatif rota var. Özellikle kültür rotaları bayram tatili için en uygun destinasyonlardan. Kapadokya, Karadeniz ve GAP turlarının tam mevsimi.
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