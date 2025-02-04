İkinci ara tatil tarihi belli oldu mu? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?

Yayınlanma: 04.02.2025 - 21:15

Güncelleme: 04.02.2025 - 21:15

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 2024-2025 tatil takvimi, ikinci ara tatilin tarihini öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Bu tatille birlikte 9 gün dinlenecek olan öğrenciler, yılın son ara tatilini yapacak. Peki, ikinci ara tatil tarihi belli oldu mu? İkinici ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak.