İkinci cemre ne zaman düşecek? İkinci cemre suya ne zaman düşecek?

Yayınlanma: 23.02.2025 - 19:40

Güncelleme: 23.02.2025 - 19:40

'İkinci cemre ne zaman düşecek?' sorusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. İlk olarak havaya sonra suya ve en son toprağa düşen cemrenin soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? İkinci cemre suya ne zaman düşecek? İşte, ayrıntılar...

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşerken, üçüncü cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşecek ve baharın gelişini müjdeleyecek.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışına cemre düşmesi adı verilir. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.