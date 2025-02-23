2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, lise eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 22:49

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri, ilk dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde yerini aldı. Peki, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav tarihleri açıklandı.

Sınav oturumları şu şekilde gerçekleşecek:

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 10.00

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 14.00

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü saat 10.00


Etiketler: #AÖL #Açık Öğretim Lisesi #Açık Öğretim

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