İktidar, öğrencilerin barınma sorununu görmezden geldi...

Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 03:00

2024 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planlaması önceki gün yayımlandı. Gazetemiz Cumhuriyet, dün eğitim yatırımları kapsamında 2023’e oranla imam hatip liseleri inşaatı için 2 milyar TL, mesleki ve teknik liseleri inşaatı için de 14 milyar 642 milyon TL ödenek ayrıldığını gündeme getirdi.

Öte yandan iktidarın fen lisesi inşaatları için ayırdığı payın, imam hatip ve mesleki ve teknik liselerin payının yine altında kaldığı görüldü. Bu kapsamda, iktidar 2023’te sekiz ilde toplam 196 derslik fen lisesi inşaatı için 150 milyon TL ayırırken yılsonu kümülatif harcamanın ise 129 milyon TL’de kaldığı görüldü. İktidar, bu yıl 13 ilde toplam 256 derslik fen lisesi inşaatları için de 750 milyon TL’lik yatırımın yapılmasını belirledi.

MAKAM ODALARI VE LOJMAN

Öte yandan plan kapsamında “öğrenci pansiyonu inşaatları” için de yatırım öngörüldü. İktidar, 2023’te 32 ilde toplam 6 bin 244 kapasiteli yurt inşaatı için 350 milyon TL ayırmıştı. Ancak söz konusu yatırım kapsamında yıl sonu kümülatif harcamanın 199 milyon 544 binde kaldığı görüldü. İktidar bu yıl ise 81 ilde 6 bin 251 öğrenci kapasiteli yurt inşaatı için 1 milyar 400 milyon TL yatırımın yapılmasını kararlaştırdı.

Bununla birlikte planda üniversitelere yapılacak yatırımlar da açıklandı. Bununla birlikte planda üniversitelere yapılacak yatırımlar da açıklandı. Üniversitelerin yatırımlarında ise eğitim dışı alanlara ağırlıklı yatırımın yapıldığı görüldü. Son dönemlerde rektörlerin makam odaları ya da kendi lojmanları için yaptıkları lüks harcamalar gündeme gelirken yatırım kapsamında da lojman ve rektörlük için yatırımların olması dikkat çekti.

Adıyaman Üniversitesi için lojman inşaatına toplam 120 milyon TL ödenek ayrılırken Hakkâri Üniversitesi’nin rektörlük binası için de ödenek artırımına gidildi.