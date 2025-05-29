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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı? MEB Bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı? MEB Bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

29.05.2025 15:51:00
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Haber Merkezi
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı? MEB Bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

2025 İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım devam ederken, sınav sonuçlarına dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı? MEB Bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçlarına dair heyecan sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025 sınav takvimi doğrultusunda sonuçların ilan edileceği tarih netleşti. Peki, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı mı?  MEB Bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?


BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 İOKBS sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinde adayların erişimine sunulacak.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve sayfada verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilecek.

Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

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